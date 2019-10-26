Полицейский, которого автомобиль сбил на тротуаре в Сочи, находится в больнице в тяжелом состоянии

Краснодарский край

Распечатать

В Сочи полицейский, которого сбил автомобиль, был госпитализирован в одну из городских больниц. Медики оценивают его состояние как тяжелое

Источник портала Юга.ру в скорой помощи сообщил о серьезном переломе голени, сотрясение головного мозга и многочисленных ушибах.

Момент удара запечатлели камеры видеонаблюдения. На записи видно, как полицейского подкинуло, и он упал на крышу машины.

По данным портала «Нижний Новгород on-line», полицейский работал на саммите «Россия — Африка». Есть информация, что он приехал в Сочи из Шахуньи — города в Нижегородской области.

Как сообщали Юга.ру, ДТП произошло в Адлере на улице Ленина в ночь на 25 октября. По предварительным данным, на проезжей части при движении Ford не выдержал дистанцию и столкнулся с Renault. От удара Renault выбросило на тротуар, где около остановки стоял инспектор.

ДТП Полиция Сочи

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Полицейский, которого автомобиль сбил на тротуаре в Сочи, находится в больнице в тяжелом состоянии
В Сирии пропали более 50 россиянок с детьми — «Би-би-си»
Роскомнадзор обвинил Егора Крида в растлении молодежи и антиценностях сатанизма, а потом удалил доклад
Передавайте тару за проезд: Минтранс предложил оплачивать поездки пустыми бутылками
На Крымском мосту протестировали подсветку. Он будет подсвечен в цветах триколора
Юрист: Иностранные СМИ не обязаны исполнять решение кубанского суда по иску Дерипаски и удалять статьи

Лента новостей

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале