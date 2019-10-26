Полицейский, которого автомобиль сбил на тротуаре в Сочи, находится в больнице в тяжелом состоянии
В Сочи полицейский, которого сбил автомобиль, был госпитализирован в одну из городских больниц. Медики оценивают его состояние как тяжелое
Источник портала Юга.ру в скорой помощи сообщил о серьезном переломе голени, сотрясение головного мозга и многочисленных ушибах.
Момент удара запечатлели камеры видеонаблюдения. На записи видно, как полицейского подкинуло, и он упал на крышу машины.
По данным портала «Нижний Новгород on-line», полицейский работал на саммите «Россия — Африка». Есть информация, что он приехал в Сочи из Шахуньи — города в Нижегородской области.
Как сообщали Юга.ру, ДТП произошло в Адлере на улице Ленина в ночь на 25 октября. По предварительным данным, на проезжей части при движении Ford не выдержал дистанцию и столкнулся с Renault. От удара Renault выбросило на тротуар, где около остановки стоял инспектор.
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