В Сочи автомобиль сбил полицейского на тротуаре

Краснодарский край

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В Сочи автомобиль сбил сотрудника патрульно-постовой службы. Происшествие попало на видео

По информации источника Юга.ру в экстренных службах, ДТП произошло в Адлере, на улице Ленина в ночь на 25 октября.

По предварительным данным, на проезжей части при движении Ford не выдержал дистанцию и столкнулся с Renault. От удара Renault выбросило на тротуар, где около остановки стоял инспектор. Автомобиль загорелся.

Это уже второй случай в Сочи за сутки, когда полицейский получил травмы на дороге. Как сообщали Юга.ру, утром 24 октября полицейский автомобиль попал в ДТП с каршеринговым автомобилем.

Осторожно! Видео и фото ниже содержат сцены и изображения, которые могут вызвать тяжелые эмоции или травмировать.

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В Сочи водитель такси сбил полицейского Авария произошла ранним утром, в пятницу 25 октября, в Адлерском районе по улице Ленина. Остановка «Изумруд». ⠀ По предварительным данным, водитель, управляя легковым автомобилем марки «Форд Фокус» при движении не соблюдал безопасную дистанцию и допустил столкновение с впереди резко остановившимся автомобилем марки «Рено Логан», которого от столкновения откинуло вправо на уширения проезжей части предназначенной для остановки маршрутных транспортных средств, далее продолжил движение и совершил наезд на пешехода несущим службу по трассе Адлер-Аэропорта форменном обмундировании, сержанта полиции отделения ППСП отдела МВД России по городу Шахуния ГУ МВД России по Нижегородской области. В результате ДТП пострадали сержант полиции и водитель такси. С различными травмами они были госпитализированы в больницу. ⠀ Вторая база: @chpsochi ⠀ ‼️Стали очевидцем ЧП? Есть эксклюзивные кадры? Присылайте материал нам в Директ, на почту или на WhatsApp (ссылки в шапке профиля)‼️ #chp_sochi #ЧПСочи

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Аварии ДТП Полиция Сочи

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