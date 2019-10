В Сочи автомобиль сбил полицейского на тротуаре

View this post on Instagram

В Сочи водитель такси сбил полицейского Авария произошла ранним утром, в пятницу 25 октября, в Адлерском районе по улице Ленина. Остановка «Изумруд». ⠀ По предварительным данным, водитель, управляя легковым автомобилем марки «Форд Фокус» при движении не соблюдал безопасную дистанцию и допустил столкновение с впереди резко остановившимся автомобилем марки «Рено Логан», которого от столкновения откинуло вправо на уширения проезжей части предназначенной для остановки маршрутных транспортных средств, далее продолжил движение и совершил наезд на пешехода несущим службу по трассе Адлер-Аэропорта форменном обмундировании, сержанта полиции отделения ППСП отдела МВД России по городу Шахуния ГУ МВД России по Нижегородской области. В результате ДТП пострадали сержант полиции и водитель такси. С различными травмами они были госпитализированы в больницу. ⠀ Вторая база: @chpsochi ⠀ ‼️Стали очевидцем ЧП? Есть эксклюзивные кадры? Присылайте материал нам в Директ, на почту или на WhatsApp (ссылки в шапке профиля)‼️ #chp_sochi #ЧПСочи