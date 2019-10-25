В Сочи автомобиль сбил полицейского на тротуаре

По информации источника Юга.ру в экстренных службах, ДТП произошло в Адлере, на улице Ленина в ночь на 25 октября.

По предварительным данным, на проезжей части при движении Ford не выдержал дистанцию и столкнулся с Renault. От удара Renault выбросило на тротуар, где около остановки стоял инспектор. Автомобиль загорелся.

Это уже второй случай в Сочи за сутки, когда полицейский получил травмы на дороге. Как сообщали Юга.ру, утром 24 октября полицейский автомобиль попал в ДТП с каршеринговым автомобилем.