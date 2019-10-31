Заместители директоров шести школ в Дагестане работали без образования и опыта

Речь идет о замах директоров по информационно-коммуникационным технологиям школ № 2 и 3 в селе Усиша, акушинских СОШ № 1 и 3, каршинской и семгамахинской школах. Прокуратура провела проверку и установила, что они работали без соответствующего уровня образования и пятилетнего стажа.

После этого заместителей директоров уволили, сообщили 30 октября в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.