Заместители директоров шести школ в Дагестане работали без образования и опыта
В Акушинском районе Дагестана в октябре уволили шестерых заместителей директоров школ
Речь идет о замах директоров по информационно-коммуникационным технологиям школ № 2 и 3 в селе Усиша, акушинских СОШ № 1 и 3, каршинской и семгамахинской школах. Прокуратура провела проверку и установила, что они работали без соответствующего уровня образования и пятилетнего стажа.
После этого заместителей директоров уволили, сообщили 30 октября в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Юга.ру писали о других случаях, когда люди занимали должности без необходимого образования. Так, в сентябре 2011 года прокуратура выявила, что начальник отдела инвестиционной политики администрации Динского района Сергей Калюжный работал по поддельному диплому. В январе 2019 года заместителя главы Горячего Ключа по вопросам казачества понизили в должности, потому что у него не было высшего образования.
В июле подполковника ФСБ арестовали, потому что он фиктивно устроился преподавателем в Адыгейский государственный университет и восемь лет получал зарплату.
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