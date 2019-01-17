Замглавы Горячего Ключа по вопросам казачества понизили в должности. У него не было высшего образования
В администрации Горячего Ключа провели проверку и выявили, что у заместителя главы Василия Аникеева нет диплома о высшем образовании
Прокуратура установила, что Аникеев был назначен на должность замглавы по вопросам казачества 30 августа прошлого года. В документах, хранившихся в личном деле чиновника, указано, что он имел среднее специальное образование техника-механика и профессиональную переподготовку по дополнительной программе. Однако она не приравнивается к высшему профессиональному образованию, сообщила 17 января пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
Уточняется, что для должности заместителя главы муниципалитета обязательно высшее образование не ниже уровня специалитета или магистратуры. В связи с тем что у Аникеева такого диплома не было, его понизили в должности.
Прокуратура внесла представление главе Горячего Ключа. После этого чиновника перевели на должность ведущего специалиста управления организационной работы. Отмечается, что этот пост соответствует уровню его образования.
Как сообщали Юга.ру, 23 октября 2018 года досрочно ушел с должности главы Горячего Ключа Иван Федоровский. Муниципалитет 25 декабря возглавил Александр Кильганкин.
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