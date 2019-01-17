Замглавы Горячего Ключа по вопросам казачества понизили в должности. У него не было высшего образования

В администрации Горячего Ключа провели проверку и выявили, что у заместителя главы Василия Аникеева нет диплома о высшем образовании

Прокуратура установила, что Аникеев был назначен на должность замглавы по вопросам казачества 30 августа прошлого года. В документах, хранившихся в личном деле чиновника, указано, что он имел среднее специальное образование техника-механика и профессиональную переподготовку по дополнительной программе. Однако она не приравнивается к высшему профессиональному образованию, сообщила 17 января пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Уточняется, что для должности заместителя главы муниципалитета обязательно высшее образование не ниже уровня специалитета или магистратуры. В связи с тем что у Аникеева такого диплома не было, его понизили в должности.

Прокуратура внесла представление главе Горячего Ключа. После этого чиновника перевели на должность ведущего специалиста управления организационной работы. Отмечается, что этот пост соответствует уровню его образования.