Подполковник ФСБ фиктивно устроился преподавателем в АГУ и 8 лет получал зарплату

На Кубани подполковника ФСБ арестовали за фиктивное трудоустройство в Адыгейском государственном университете и хищение бюджетных денег

По данным издания «Коммерсантъ», в Краснодаре арестовали бывшего подполковника регионального УФСБ Константина Николинко, который возглавлял отделение спецслужбы по Белореченску. Он заставил руководителя белореченского филиала Адыгейского государственного университета (АГУ) трудоустроить его преподавателем.

В течение восьми лет офицер не работал, но получал зарплату — с апреля 2011 года до ноября 2018-го, когда истек контракт. Ущерб превысил 733 тыс. рублей. Незаконную деятельность подполковника обнаружили при расследовании о выдаче дипломов в АГУ за деньги.

Бывшая директор местного филиала АГУ Лариса Вицюк, обвиняемая в получении взяток, рассказала, что вынуждена была принять Николинко на работу. Женщина опасалась негативных последствий в случае отказа.

Кроме того, Николинко обвинили в покровительстве предпринимателей, которые занимались незаконной азартной игровой деятельностью в Белореченске с сентября 2017 года по март 2018-го.

Краснодарский гарнизонный военный суд заключил Николинко под стражу по ч. 1, 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения, либо с применением оружия, либо с причинением тяжких последствий).

Адвокаты офицера обжаловали решение, однако суд оставил его без изменения.