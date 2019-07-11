Подполковник ФСБ фиктивно устроился преподавателем в АГУ и 8 лет получал зарплату
На Кубани подполковника ФСБ арестовали за фиктивное трудоустройство в Адыгейском государственном университете и хищение бюджетных денег
По данным издания «Коммерсантъ», в Краснодаре арестовали бывшего подполковника регионального УФСБ Константина Николинко, который возглавлял отделение спецслужбы по Белореченску. Он заставил руководителя белореченского филиала Адыгейского государственного университета (АГУ) трудоустроить его преподавателем.
В течение восьми лет офицер не работал, но получал зарплату — с апреля 2011 года до ноября 2018-го, когда истек контракт. Ущерб превысил 733 тыс. рублей. Незаконную деятельность подполковника обнаружили при расследовании о выдаче дипломов в АГУ за деньги.
Бывшая директор местного филиала АГУ Лариса Вицюк, обвиняемая в получении взяток, рассказала, что вынуждена была принять Николинко на работу. Женщина опасалась негативных последствий в случае отказа.
Кроме того, Николинко обвинили в покровительстве предпринимателей, которые занимались незаконной азартной игровой деятельностью в Белореченске с сентября 2017 года по март 2018-го.
Краснодарский гарнизонный военный суд заключил Николинко под стражу по ч. 1, 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения, либо с применением оружия, либо с причинением тяжких последствий).
Адвокаты офицера обжаловали решение, однако суд оставил его без изменения.
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Как сообщали Юга.ру, 4 апреля следственный комитет сообщил, что против трех секретарей приемной комиссии Белореченского филиала Адыгейского госуниверситета завели уголовные дела за взяточничество.
По версии следствия, секретари предлагали абитуриентам оформить документы за зачисление задним числом без вступительных экзаменов. За это они просили деньги для должностных лиц и преподавателей. Позже суд арестовал секретарей и директора филиала.
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