В центре Краснодара столкнулись четыре машины
В центре Краснодара 28 октября произошло ДТП с четырьмя машинами
Авария случилась в 12:15 на улице Коммунаров. Прибывшие на место полицейские установили, что 35-летний местный житель за рулем автомобиля Hyundai при выезде со двора на улицу Коммунаров не пропустил внедорожник BMW и столкнулся с ним. От удара водитель BMW потерял управление, наехал на бордюр и выехал на парковку. Там он врезался в автомобили Dodge и Volkswagen.
В результате ДТП никто не пострадал. Виновник аварии рассказал, что не заметил внедорожник, сообщил порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.
Как писали Юга.ру, 25 октября в Краснодаре на улице Северной 27-летний водитель легковушки врезался в забор и столб. Молодого человека с места аварии доставили в больницу.
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Момент столкновения автомобилей попал на видео! . Напомним, авария случилась сегодня, 28 октября около 12:40 на улице Коммунаров. . В результате столкновения «BMW» вылетел с проезжей части и протаранил несколько припаркованных автомобилей — видео с парковки публиковали ранее. . Пользователи сети пытаются по видео установить скорость движения «немца».. . ���� #chp_krd
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