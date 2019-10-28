В центре Краснодара столкнулись четыре машины

Краснодарский край

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В центре Краснодара 28 октября произошло ДТП с четырьмя машинами

Авария случилась в 12:15 на улице Коммунаров. Прибывшие на место полицейские установили, что 35-летний местный житель за рулем автомобиля Hyundai при выезде со двора на улицу Коммунаров не пропустил внедорожник BMW и столкнулся с ним. От удара водитель BMW потерял управление, наехал на бордюр и выехал на парковку. Там он врезался в автомобили Dodge и Volkswagen.

В результате ДТП никто не пострадал. Виновник аварии рассказал, что не заметил внедорожник, сообщил порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Как писали Юга.ру, 25 октября в Краснодаре на улице Северной 27-летний водитель легковушки врезался в забор и столб. Молодого человека с места аварии доставили в больницу.

ДТП Краснодар Полиция

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