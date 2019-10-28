Один человек погиб в лобовом ДТП в Краснодарском крае

Краснодарский край

Распечатать

В Белореченском районе 27 октября один человек погиб и один пострадал в ДТП

Авария случилась в 5:00 на дороге А160 Майкоп — Усть-Лабинск — Кореновск. По предварительным данным, 33-летний водитель машины Chevrolet Lanos ехал со стороны Усть-Лабинска, когда выехал на встречную полосу. Там он врезался в автомобиль ВАЗ-21074 под управлением 59-летней женщины.

В результате ДТП водитель отечественной машины погибла на месте. Водителя иномарки с травмами доставили в больницу. Подробности аварии устанавливаются, сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, накануне в Лазаревском районе Сочи произошло ДТП, в котором пострадали три человека. Там водитель автомобиля ВАЗ-2112 потерял управление, съехал на обочину и столкнулся с деревом.

Белореченский район ДТП смерть

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Стали известны сроки завершения строительства развязки на М4 «Дон» под Краснодаром
В Геленджике туристка упала у водопада Чаша любви и не смогла идти дальше
Один человек погиб в лобовом ДТП в Краснодарском крае
В горах Сочи у туристки случился криз. Ее эвакуировали на вертолете
В Адыгее в этом году выросло количество собранного урожая
В России запретили использовать дроны и коптеры без регистрации

Лента новостей

Статьи Партнерский

Бургеролог, криптоброкер и пикап‑советчик

Какой станет работа будущего, а кем можно устроиться уже сегодня?

Статьи

Идем в поход

Горячий Ключ, Богатырские пещеры, маршрут одного дня

Краснодарского застройщика объявили в розыск

Он сбежал из‑под домашнего ареста

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале