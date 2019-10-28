Один человек погиб в лобовом ДТП в Краснодарском крае

В Белореченском районе 27 октября один человек погиб и один пострадал в ДТП

Авария случилась в 5:00 на дороге А160 Майкоп — Усть-Лабинск — Кореновск. По предварительным данным, 33-летний водитель машины Chevrolet Lanos ехал со стороны Усть-Лабинска, когда выехал на встречную полосу. Там он врезался в автомобиль ВАЗ-21074 под управлением 59-летней женщины.

В результате ДТП водитель отечественной машины погибла на месте. Водителя иномарки с травмами доставили в больницу. Подробности аварии устанавливаются, сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.