Один человек погиб в лобовом ДТП в Краснодарском крае
В Белореченском районе 27 октября один человек погиб и один пострадал в ДТП
Авария случилась в 5:00 на дороге А160 Майкоп — Усть-Лабинск — Кореновск. По предварительным данным, 33-летний водитель машины Chevrolet Lanos ехал со стороны Усть-Лабинска, когда выехал на встречную полосу. Там он врезался в автомобиль ВАЗ-21074 под управлением 59-летней женщины.
В результате ДТП водитель отечественной машины погибла на месте. Водителя иномарки с травмами доставили в больницу. Подробности аварии устанавливаются, сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, накануне в Лазаревском районе Сочи произошло ДТП, в котором пострадали три человека. Там водитель автомобиля ВАЗ-2112 потерял управление, съехал на обочину и столкнулся с деревом.
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