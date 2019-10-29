В Краснодаре открылся первый частный роддом
Клиника Екатерининская 29 октября открыла первый на Кубани частный роддом и новую клинику
Многопрофильный медицинский центр открыли в Фестивальном микрорайоне, на ул. Герцена, 265/2 (рядом с бальнеолечебницей). Кроме роддома здесь будут работать поликлиника, круглосуточный детский стационар, круглосуточный травмпункт. Также именно в новом центре расположилась главная лаборатория сети клиник.
Красную ленточку на открытии перерезали генеральный директор Клиники Екатерининская Виталий Волков, мэр Краснодара Евгений Первышов и соучредитель сети клиник Алексей Прокопенко.
Новый роддом возглавила врач высшей категории, акушер-гинеколог Оксана Горбулина. Всего в штате числится 150 квалифицированных специалистов. Инвестиции в открытие нового филиала составили около 1 млрд. 200 млн. рублей. Общая площадь медицинского учреждения — 7500 кв. метров.
В родильном отделении укомплектованы 4 родовые и 16 послеродовых палат, операционная, реанимация новорожденных. В палатах предусмотрена возможность пребывания родных, есть отдельная комната для пап, где мужчины могут ожидать рождения ребенка.
Процесс родов может проходить по классическому и свободному сценарию (вертикальные роды, роды в воде, в темноте, в идеальной тишине), роженицу все время сопровождает квалифицированный медицинский персонал. Доступна услуга партнерских родов, при этом сопровождающий должен пройти обследование и иметь справку с допуском. Кроме того, на базе роддома работает команда неонатологов и осуществляется педиатрический патронаж.
«Сегодня очень трогательный и волнующий момент, сегодня наша компания вступает, по моему мнению, в новую эру — теперь мы предоставляем полный цикл услуг в части родовспоможения. Два года назад мы открыли клинику ЭКО, сформировали программы ведения беременности, а теперь у нас есть и роддом, послеродовый педиатрический патронаж, ультрасовременный круглосуточный травмпункт, детский стационар. Хочу сказать огромное спасибо нашей команде, сотрудникам клиники, которые на протяжении двух с половиной лет занимались проектированием и реализацией этого центра, хочу поблагодарить коллег, поставщиков, проектировщиков и подрядчиков. Это новый виток развития краснодарской медицины, надеюсь, что мы будем гордиться тем, что мы сегодня открыли, и дадим возможность жителям Краснодара получать высокотехнологичную помощь в условиях, максимально приближенных, а где-то и опережающих европейские», — сказал во время церемонии открытия Виталий Волков.
В новом филиале также доступны круглосуточная скорая помощь, возможность в любое время дня и ночи пройти обследование на аппаратах МРТ, КТ и сделать рентген. В круглосуточном детском стационаре есть 18 палат для пребывания детей как самостоятельно, так и с родителями, в зависимости от возраста ребенка и особенностей заболевания. Подробнее об услугах роддома и других отделений нового медицинского центра на ул. Герцена, 265/2 можно почитать на сайте филиала.
«Стратегия развития медицины в Краснодаре подразумевает и обязательное присутствие частных медицинских учреждений. Клиника Екатерининская по праву считается лучшей, ведущей клиникой в Южном Федеральном округе. Появление родильного дома, который сегодня готов принять первых пациентов, мы обсуждали полтора года назад. Проект был амбициозный, и администрация города поддержала его всецело. Мы хотим, чтобы Краснодар, Краснодарский край стал первым в области медицинского обслуживания, медицинских технологий в целом на юге России, чтобы это была структурная отрасль, которая, в том числе, будет привлекать к нам людей из других регионов. Это большой подарок горожанам и городу», — поздравил собравшихся с открытием медицинского центра Евгений Первышов.
Юга.ру писали о том, что весной в Краснодаре презентовали проект медицинского кластера, первым объектом которого должен стать краевой онкоцентр. Его планируют построить к 2026 году.
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