В Краснодаре открылся первый частный роддом

Многопрофильный медицинский центр открыли в Фестивальном микрорайоне, на ул. Герцена, 265/2 (рядом с бальнеолечебницей). Кроме роддома здесь будут работать поликлиника, круглосуточный детский стационар, круглосуточный травмпункт. Также именно в новом центре расположилась главная лаборатория сети клиник.

В родильном отделении укомплектованы 4 родовые и 16 послеродовых палат, операционная, реанимация новорожденных. В палатах предусмотрена возможность пребывания родных, есть отдельная комната для пап, где мужчины могут ожидать рождения ребенка.

Процесс родов может проходить по классическому и свободному сценарию (вертикальные роды, роды в воде, в темноте, в идеальной тишине), роженицу все время сопровождает квалифицированный медицинский персонал. Доступна услуга партнерских родов, при этом сопровождающий должен пройти обследование и иметь справку с допуском. Кроме того, на базе роддома работает команда неонатологов и осуществляется педиатрический патронаж.

«Сегодня очень трогательный и волнующий момент, сегодня наша компания вступает, по моему мнению, в новую эру — теперь мы предоставляем полный цикл услуг в части родовспоможения. Два года назад мы открыли клинику ЭКО, сформировали программы ведения беременности, а теперь у нас есть и роддом, послеродовый педиатрический патронаж, ультрасовременный круглосуточный травмпункт, детский стационар. Хочу сказать огромное спасибо нашей команде, сотрудникам клиники, которые на протяжении двух с половиной лет занимались проектированием и реализацией этого центра, хочу поблагодарить коллег, поставщиков, проектировщиков и подрядчиков. Это новый виток развития краснодарской медицины, надеюсь, что мы будем гордиться тем, что мы сегодня открыли, и дадим возможность жителям Краснодара получать высокотехнологичную помощь в условиях, максимально приближенных, а где-то и опережающих европейские», — сказал во время церемонии открытия Виталий Волков.