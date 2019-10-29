Замглавы села в Северной Осетии отпустили из-под ареста. Его подозревали в убийстве

В Алагире 15 октября около 19:00 на улице Агузарова неизвестный из огнестрельного оружия выстрелил в 44-летнего жителя села и скрылся. Мужчина скончался. В убийстве заподозрили замглавы села Црау. Его задержали и арестовали.

В пресс-службе СУ СК России по Республике Северная Осетия пояснили, что к правоохранителям пришел мужчина, который сознался в убийстве. В связи с этим замглавы села не предъявили обвинение. Кроме того, его отпустили из-под стражи. Однако говорить о невиновности заместителя главы Црауского сельского поселения пока преждевременно, уточнили в Cледственном комитете.

Сейчас устанавливают все обстоятельства преступления. Следователи проверяют показания подозреваемых.