В убийстве главы села в Кабардино-Балкарии 14-летней давности заподозрили местного депутата
Расследованием дела об убийстве главы кабардино-балкарского села Хасанья Артура Зокаева занялся центральный аппарат Следственного комитета России
Об этом 31 января сообщил прокурор республики Олег Жариков. Он рассказал, что убийство, совершенное в 2005 году, до сих пор не раскрыто. В декабре 2018 года следователи Кабардино-Балкарии возобновили расследование.
Ранее республиканское управление ФСБ установило подозреваемых в убийстве. Одного из них задержали, другой находится за границей. РИА «Новости» со ссылкой на источник сообщает, что задержанный мужчина ранее был депутатом парламента Кабардино-Балкарии.
Напомним, в ночь на 15 мая 2005 года неизвестные выстрелили в Артура Зокаева напротив его дома. От полученных ранений глава села умер на месте.
Как сообщали Юга.ру, в феврале 2011 года в спортзале застрелили главу села Хасанья Рамазана Фриева.
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