Замглавы села в Северной Осетии арестовали по подозрению в убийстве мужчины
В Северной Осетии 21 октября арестовали 35-летнего заместителя главы Црауского сельского поселения, которого подозревают в убийстве
15 октября около 19:00 на улице Агузарова в Алагире неизвестный из огнестрельного оружия выстрелил в 44-летнего жителя села Црау и скрылся. Мужчина скончался. По факту происшествия возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).
Подозреваемым оказался замглавы села. Его задержали и взяли под стражу.
Следователи ищут доказательства. Подозреваемому хотят предъявить обвинение в убийстве. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в СУ СК России по Республике Северная Осетия — Алания.
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Юга.ру писали о других случаях, когда руководители сельских поселений были причастны к убийствам. Так, в январе 2016 года глава села Гурик Табасаранского района Дагестана зарезал депутата сельсобрания. А в ноябре 2017 года в дагестанском селе Азадоглы между двумя группами произошла стрельба. Два человека погибли, еще два получили ранения. Уголовное дело возбудили против главы села и его несовершеннолетнего сына.
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