Замглавы села в Северной Осетии арестовали по подозрению в убийстве мужчины

В Северной Осетии 21 октября арестовали 35-летнего заместителя главы Црауского сельского поселения, которого подозревают в убийстве

15 октября около 19:00 на улице Агузарова в Алагире неизвестный из огнестрельного оружия выстрелил в 44-летнего жителя села Црау и скрылся. Мужчина скончался. По факту происшествия возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).

Подозреваемым оказался замглавы села. Его задержали и взяли под стражу.

Следователи ищут доказательства. Подозреваемому хотят предъявить обвинение в убийстве. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в СУ СК России по Республике Северная Осетия — Алания.