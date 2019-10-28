На лайнере «Князь Владимир» в Сочи снимают детективный сериал

В Сочи по заказу телеканала «Россия 1» снимают детективный сериал с рабочим названием «Спасская»

Съемки начались на круизном лайнере «Князь Владимир». Кроме того, фильм будут снимать в самых красивых локациях курорта. Создатели картины отмечают, что сценарий писался специально под лайнер. Для картины задействованы ресторан, каюты и палуба с бассейном. Сцены снимаются и днем, и ночью. Подсвеченный ночной иллюминацией корабль будет постоянно появляться в кадре. По сценарию за борт упадет тело убитой, эту задачу предстоит выполнить каскадерам.

В главных ролях — популярные российские актеры Карина Андоленко и Илья Носков. На лайнере снимается также актриса Алика Смехова. Режиссер картины — Владимир Шевельков. Выход сериала запланирован на осень 2020 года, сообщили в пресс-службе ООО «Черноморские круизы».