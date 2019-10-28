На лайнере «Князь Владимир» в Сочи снимают детективный сериал
В Сочи по заказу телеканала «Россия 1» снимают детективный сериал с рабочим названием «Спасская»
Съемки начались на круизном лайнере «Князь Владимир». Кроме того, фильм будут снимать в самых красивых локациях курорта.
Создатели картины отмечают, что сценарий писался специально под лайнер. Для картины задействованы ресторан, каюты и палуба с бассейном. Сцены снимаются и днем, и ночью. Подсвеченный ночной иллюминацией корабль будет постоянно появляться в кадре. По сценарию за борт упадет тело убитой, эту задачу предстоит выполнить каскадерам.
В главных ролях — популярные российские актеры Карина Андоленко и Илья Носков. На лайнере снимается также актриса Алика Смехова. Режиссер картины — Владимир Шевельков.
Выход сериала запланирован на осень 2020 года, сообщили в пресс-службе ООО «Черноморские круизы».
Как писали Юга.ру, в 2019 году лайнер «Князь Владимир» совершил 23 рейса и перевез 7776 пассажиров.
19 октября лайнер завершил навигацию и вернулся в порт приписки Сочи. Там он пробудет до начала следующей навигации — 1 марта.
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