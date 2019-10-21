Круизы «Князя Владимира» в Турцию планируют запустить в начале 2021 года
Первый рейс круизного лайнера «Князь Владимир» по маршруту Сочи — Стамбул планируют совершить в начале 2021 года
С 2016 года теплоход курсирует по маршруту Сочи — Новороссийск — Ялта — Севастополь. С 2017 года появились планы, что лайнер также будет заходить в Стамбул, но из-за отказа турецкой стороны принимать судно из Крыма от этих планов сначала отказались.
В итоге стороны сошлись на том, что лайнер в Турцию будет ходить напрямую из Сочи. Генеральный директор компании «Черноморские круизы» Виктор Глуховщенко сообщил, что принципиальное согласие сторон уже получено.
«Мы сейчас активно ведем переговоры с турецкой стороной и думаю, что линию Сочи — Стамбул мы тоже откроем. Приблизительно, думаю, что в начале 2021 года. Думаю, что в течение года все вопросы по организации решим», — цитирует Глуховщенко ТАСС.
По его словам, лайнер восемь месяцев в году будет ходить по традиционной линии: Новороссийск — Ялта — Севастополь — Сочи, еще до трех месяцев по маршруту Сочи — Стамбул. Кроме того, с 2020 года «Князь Владимир» будет также совершать шесть рейсов с заходом в порт Сухум.
По данным «Черноморских круизов», в 2019 году лайнер «Князь Владимир» совершил 23 рейса и перевез 7776 пассажиров. 19 октября лайнер завершил навигацию и вернулся в порт приписки Сочи.
В следующую навигацию с 1 марта по 31 октября запланировано 35 круизов.
Читайте также
Интервью московского урбаниста Аркадия Гершмана
ТВ-3 запускает новое шоу «Табу»
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.