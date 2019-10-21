Круизы «Князя Владимира» в Турцию планируют запустить в начале 2021 года

С 2016 года теплоход курсирует по маршруту Сочи — Новороссийск — Ялта — Севастополь. С 2017 года появились планы , что лайнер также будет заходить в Стамбул, но из-за отказа турецкой стороны принимать судно из Крыма от этих планов сначала отказались .

В итоге стороны сошлись на том, что лайнер в Турцию будет ходить напрямую из Сочи. Генеральный директор компании «Черноморские круизы» Виктор Глуховщенко сообщил, что принципиальное согласие сторон уже получено.

«Мы сейчас активно ведем переговоры с турецкой стороной и думаю, что линию Сочи — Стамбул мы тоже откроем. Приблизительно, думаю, что в начале 2021 года. Думаю, что в течение года все вопросы по организации решим», — цитирует Глуховщенко ТАСС.

По его словам, лайнер восемь месяцев в году будет ходить по традиционной линии: Новороссийск — Ялта — Севастополь — Сочи, еще до трех месяцев по маршруту Сочи — Стамбул. Кроме того, с 2020 года «Князь Владимир» будет также совершать шесть рейсов с заходом в порт Сухум.