В концертном зале «Фестивальный» в Сочи изъяли документы

Краснодарский край

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Силовики провели обыски и изъяли документы в МУП «Концертный зал "Фестивальный"» в Сочи

Эту информацию подтвердил журналистам директор зала Андрей Безроднов. Он уточнил, что бумаги за 2017-2019 годы изъяли десять дней назад, при этом печати никто не забирал.

«Нам не давали пояснение. Концертный зал продолжает функционировать», — отметил Безроднов.

Сейчас директор «Фестивального» находится в отпуске.

Официальных комментариев от правоохранительных органов по поводу обысков в «Фестивальном» не поступало.

Как сообщали Юга.ру, бывшего начальника управления молодежной политики администрации Сочи Андрея Безроднова назначили директором концертного зала в январе.

В июле 2018 года стало известно, что предыдущий директор концертного зала Евгений Паснюк находится под арестом.

Сочи

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