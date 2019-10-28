В концертном зале «Фестивальный» в Сочи изъяли документы
Силовики провели обыски и изъяли документы в МУП «Концертный зал "Фестивальный"» в Сочи
Эту информацию подтвердил журналистам директор зала Андрей Безроднов. Он уточнил, что бумаги за 2017-2019 годы изъяли десять дней назад, при этом печати никто не забирал.
«Нам не давали пояснение. Концертный зал продолжает функционировать», — отметил Безроднов.
Сейчас директор «Фестивального» находится в отпуске.
Официальных комментариев от правоохранительных органов по поводу обысков в «Фестивальном» не поступало.
Как сообщали Юга.ру, бывшего начальника управления молодежной политики администрации Сочи Андрея Безроднова назначили директором концертного зала в январе.
В июле 2018 года стало известно, что предыдущий директор концертного зала Евгений Паснюк находится под арестом.
Читайте также
Статьи ПартнерскийБургеролог, криптоброкер и пикап‑советчик
Какой станет работа будущего, а кем можно устроиться уже сегодня?
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.