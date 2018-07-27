В Сочи арестовали директора концертного зала «Фестивальный»

Заместитель главы Сочи Ирина Романец сообщила об аресте директора концертного зала «Фестивальный» Евгения Паснюка

«Очень надеемся, что правоохранительные органы разберутся. Мы не понимаем до конца, что там», — сказала вице-мэр, отвечая на вопрос журналиста на пресс-подходе.

Романец сообщила, что исполняющим обязанности директора «Фестивального» назначена бухгалтер концертного зала.

«Концертный сезон продолжится, как обычно, до середины осени. Городской праздник, посвященный Дню учителя, также намечено провести здесь», — сказала вице-мэр.