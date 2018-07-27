В Сочи арестовали директора концертного зала «Фестивальный»

Краснодарский край

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Заместитель главы Сочи Ирина Романец сообщила об аресте директора концертного зала «Фестивальный» Евгения Паснюка

«Очень надеемся, что правоохранительные органы разберутся. Мы не понимаем до конца, что там», — сказала вице-мэр, отвечая на вопрос журналиста на пресс-подходе.

Романец сообщила, что исполняющим обязанности директора «Фестивального» назначена бухгалтер концертного зала.

«Концертный сезон продолжится, как обычно, до середины осени. Городской праздник, посвященный Дню учителя, также намечено провести здесь», — сказала вице-мэр.

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В Сочи арестовали директора концертного зала «Фестивальный»

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