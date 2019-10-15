В Краснодаре по делу ФБК пришли с обыском к организатору Екатеринодарского дискуссионного клуба

Обыски по делу Фонда борьбы с коррупцией продолжаются. В Краснодаре силовики пришли к Никите Изюмову, организатору Екатеринодарского дискуссионного клуба, который не имеет отношения к сторонникам Навального

«Обыск прошел в 6 утра у меня и моих родителей. [Сотрудники правоохранительных органов] вели себя адекватно, [это было] по делу ФБК, изъяли телефоны и карты, только мои», — рассказал порталу Юга.ру Изюмов. Он добавил, что не имеет никакого отношения к ФБК, не жертвовал им деньги, не сотрудничал с местным штабом.

Единственные известные пересечения Изюмова со штабом Навального в Краснодаре — два года назад он проводил заседания дискуссионного клуба, куда приглашал возглавлявшего тогда штаб Мирослава Вальковича и других сторонников оппозиционного политика. В этих заседаниях участвовали и представители лояльных власти движений, в частности «Штаба народного единства», а также политологи, журналисты и гражданские активисты.

Екатеринодарский дискуссионный клуб — неформальная площадка для дискуссий, проходящая в разных помещениях с нестабильной периодичностью с 2016 года. Среди тем, которые обсуждаются в ЕДК — «пакет Яровой», наличие или отсутствие государственной идеологии, законы о суверенном интернете и фейковых новостях, институт президентства в России.

Сегодня в России в очередной раз проходя массовые обыски по делу, возбужденному после проверки счетов ФБК по п. «б» ч. 4 ст. 174 Уголовного кодекса РФ (Совершение финансовых операций с деньгами, приобретенными преступным путем). Этим же утром сотрудники правоохранительных органов приходили к активистке Яне Антоновой, раньше выступавшей от имени «Открытой России» (признанной в России нежелательной организацией).