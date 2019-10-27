«Локомотив-Кубань» обыграл «Зенит» в матче Единой лиги ВТБ

Краснодарский край

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Профессиональный баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 27 октября в гостях выиграл у «Зенита»

Матч Единой лиги ВТБ прошел в Санкт-Петербурге и завершился со счетом 80:86. Самым результативным в составе «Локо» стал Джонни О'Брайант — он набрал 18 очков. У «Зенита» 17 баллов на счету Уилла Томаса. 

Следующую игру «железнодорожники» проведут дома в рамках пятого тура первого группового этапа Еврокубка. Краснодарцы 30 октября примут турецкий «Тофаш». А следующий матч Единой лиги ВТБ «Локомотив» проведет на выезде 10 ноября с московским ЦСКА. 

Как писали Юга.ру, баскетболисты «Локомотива-Кубани» 19 октября одолели казанский УНИКС в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. А 22 октября они проиграли сербскому «Партизану» в матче четвертого тура первого группового этапа Еврокубка.

Баскетбол Единая лига ВТБ ПБК «Локомотив-Кубань»

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