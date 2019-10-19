«Локомотив-Кубань» обыграл УНИКС впервые за два года

Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счетом 86:77 (18:14, 42:31, 62:64). Это первая победа «Локо» над УНИКСом с мая 2017 года.

В составе красно-зеленых самым результативным игроком стал Сэм Деккер, набравший 18 очков и Джонни О'Брайант — на его счету 16 очков и шесть результативных передач. У УНИКСа 22 балла в активе Эрика Макколлума.

Следующий матч «Локо» проведет 22 октября в гостях у сербского «Партизана» в рамках Еврокубка. Следующим соперником железнодорожников в рамках Единой лиги ВТБ станет «Зенит», встреча с которым состоится 27 октября в Петербурге.