«Локомотив-Кубань» уступил «Партизану» в матче Еврокубка

Встреча, прошедшая в Белграде, завершилась со счетом 80:71 (24:18, 41:35, 58:57).

Самым результативным в составе победителей стал Рашон Томас, набравший 16 очков. У «Локо» по 17 баллов в активе Сэма Деккера и Уилла Каммингса.

Следующий матч «Локо» проведет в рамках Единой лиги ВТБ 27 октября в гостях у питерского «Зенита». Следующим соперником железнодорожников в рамках Еврокубка станет турецкий «Тофаш», который краснодарцы примут 30 октября.