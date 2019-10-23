«Локомотив-Кубань» уступил «Партизану» в матче Еврокубка
Баскетболисты «Локомотива-Кубани» 22 октября проиграли сербскому «Партизану» в матче четвертого тура первого группового этапа Еврокубка
Встреча, прошедшая в Белграде, завершилась со счетом 80:71 (24:18, 41:35, 58:57).
Самым результативным в составе победителей стал Рашон Томас, набравший 16 очков. У «Локо» по 17 баллов в активе Сэма Деккера и Уилла Каммингса.
Следующий матч «Локо» проведет в рамках Единой лиги ВТБ 27 октября в гостях у питерского «Зенита». Следующим соперником железнодорожников в рамках Еврокубка станет турецкий «Тофаш», который краснодарцы примут 30 октября.
Читайте также
Проект Антропогенез.ру и фонд «Эволюция» провели вручение премии «Почетный академик ВРАЛ»
Интервью московского урбаниста Аркадия Гершмана
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.