«Локомотив-Кубань» уступил «Партизану» в матче Еврокубка

Краснодарский край

Распечатать

Баскетболисты «Локомотива-Кубани» 22 октября проиграли сербскому «Партизану» в матче четвертого тура первого группового этапа Еврокубка

Встреча, прошедшая в Белграде, завершилась со счетом 80:71 (24:18, 41:35, 58:57). 

Самым результативным в составе победителей стал Рашон Томас, набравший 16 очков. У «Локо» по 17 баллов в активе Сэма Деккера и Уилла Каммингса.

Следующий матч «Локо» проведет в рамках Единой лиги ВТБ 27 октября в гостях у питерского «Зенита». Следующим соперником железнодорожников в рамках Еврокубка станет турецкий «Тофаш», который краснодарцы примут 30 октября.

Баскетбол ПБК «Локомотив-Кубань»

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Два родственника Арашуковых задержаны по их делу. Один из них — топ-менеджер «Газпром межрегионгаза»
«Локомотив-Кубань» уступил «Партизану» в матче Еврокубка
В краснодарской «Типографии» пройдет первый фестиваль истории российского вина
Названа дата проведения «Черной пятницы» в России в 2019 году
Экс-главу села в Дагестане задержали за зарплаты не работавшим жене и матери на 1,2 млн рублей
Участников перестрелки в Ростовской области объявили в розыск

Лента новостей

Статьи

Врача из Краснодара признали главным лжеученым года

Проект Антропогенез.ру и фонд «Эволюция» провели вручение премии «Почетный академик ВРАЛ»

Статьи

В кафе Краснодара трудоустроили девушку с аутизмом

Девушке помог проект «Открытая среда»

Статьи

«Краснодар за пределами улицы Красной и парка Галицкого представляет собой одну большую парковку»

Интервью московского урбаниста Аркадия Гершмана

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале