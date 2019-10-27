Пассажир рейса Санкт-Петербург — Владикавказ умер в самолете
В аэропорту Волгограда 26 октября из-за смерти мужчины экстренно сел самолет, летевший из Санкт-Петербурга во Владикавказ
Самолет авиакомпании «Победа» приземлился в Волгограде в 13:36 по местному времени. На борту скончался 62-летний пассажир, у которого было онкологического заболевание. Он летел умирать на родину во Владикавказ, сообщил «Интерфакс-Юг» со ссылкой на информированный источник.
По информации справочной службы аэропорта Волгограда, самолет вылетел во Владикавказ в 16:15 по местному времени (в 15:15 — по московскому).
Читайте также:
Юга.ру писали о других случаях, когда пассажиры умирали в самолетах. Так, 8 февраля 56-летнему пассажиру самолета авиакомпании «Россия», который летел из Внуково в Сочи, стало плохо и он скончался.
В мае пассажир самолета Москва — Симферополь скончался в аэропорту. Позже стало известно, что сразу после взлета мужчина начал громко ругаться, поэтому бортпроводники с пассажирами связали его, чтобы обезопасить других людей.
А самолет Москва — Грозный 3 октября экстренно посадили из-за смерти младенца на борту.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.