Пассажир рейса Санкт-Петербург — Владикавказ умер в самолете

Северная Осетия, Вся Россия

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В аэропорту Волгограда 26 октября из-за смерти мужчины экстренно сел самолет, летевший из Санкт-Петербурга во Владикавказ

Самолет авиакомпании «Победа» приземлился в Волгограде в 13:36 по местному времени. На борту скончался 62-летний пассажир, у которого было онкологического заболевание. Он летел умирать на родину во Владикавказ, сообщил «Интерфакс-Юг» со ссылкой на информированный источник.

По информации справочной службы аэропорта Волгограда, самолет вылетел во Владикавказ в 16:15 по местному времени (в 15:15 — по московскому).

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Юга.ру писали о других случаях, когда пассажиры умирали в самолетах. Так, 8 февраля 56-летнему пассажиру самолета авиакомпании «Россия», который летел из Внуково в Сочи, стало плохо и он скончался. 

В мае пассажир самолета Москва — Симферополь скончался в аэропорту. Позже стало известно, что сразу после взлета мужчина начал громко ругаться, поэтому бортпроводники с пассажирами связали его, чтобы обезопасить других людей.

А самолет Москва — Грозный 3 октября экстренно посадили из-за смерти младенца на борту.

Авиация Владикавказ Происшествия смерть

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