Пассажир рейса Санкт-Петербург — Владикавказ умер в самолете

Самолет авиакомпании «Победа» приземлился в Волгограде в 13:36 по местному времени. На борту скончался 62-летний пассажир, у которого было онкологического заболевание. Он летел умирать на родину во Владикавказ, сообщил «Интерфакс-Юг» со ссылкой на информированный источник.

По информации справочной службы аэропорта Волгограда, самолет вылетел во Владикавказ в 16:15 по местному времени (в 15:15 — по московскому).