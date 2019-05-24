Погибшего пассажира рейса Москва — Симферополь перед смертью связали: он избивал жену в самолете
Стали известны подробности гибели пассажира самолета Москва — Симферополь 23 мая
Как только самолет взлетел, 32-летний мужчина начал оскорблять свою жену, а затем применил к ней физическую силу. Когда за женщину вступились другие пассажиры, он ударил и их. Из-за возникшей опасности на борту командир принял решение вернуться в аэропорт Москвы.
В это время бортпроводники с пассажирами связали мужчину, чтобы обезопасить других людей. При этом дебошира никто не бил, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Перед посадкой мужчина резко почувствовал себя плохо. Экипаж запросил машину скорой помощи на взлетную полосу. Пассажира госпитализировали, однако он умер по пути в больницу.
Как сообщали Юга.ру, по факту смерти пассажира ранее возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности), расследование контролирует Центральный аппарат СКР.
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