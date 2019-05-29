Мужчина умер в трамвае в Краснодаре

В Краснодаре утром 29 мая в трамвае, следовавшем по маршруту № 21, скончался пассажир

«В 8:30 в полицию Краснодара обратились жители и сообщили, что в вагоне трамвая одному из пассажиров стало плохо. Трамвай ехал по улице Садовой в сторону Северной. Мужчине вызвали скорую помощь», — рассказал порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Врачи пытались реанимировать мужчину, однако он умер. Сотрудники полиции установили личность погибшего — им оказался 58-летний местный житель.