На борту самолета Москва — Сочи умер пассажир

Сотрудники Южного следственного управления на транспорте (ЮСУТ) СК РФ начали проверку по факту смерти пассажира авиарейса Москва — Сочи

Инцидент произошел 8 февраля. 56-летнему пассажиру самолета авиакомпании «Россия», который летел из Внуково в Сочи, стало плохо.

Самолет приземлился в 17:25, после чего бригада скорой помощи и медики аэропорта попытались реанимировать пострадавшего, но безрезультатно.

Причиной смерти стал астматический приступ, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах Кубани.

В пресс-службе ЮСУТ сообщили, что по факту смерти пассажира на борту самолета проводится проверка.