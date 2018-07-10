В Краснодаре запретят остановку машин на улице Новокузнечной

Краснодарский край

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В Краснодаре на участке улицы Новокузнечной установят дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспорта

Ограничение вступит в силу с 1 августа, оно будет действовать на участке Новокузнечной от Базовской до Леваневского.

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Архипов объяснил, что запрет на парковку автомобилей на этом участке призван улучшить пропускную способность улицы и повысить уровень безопасности дорожного движения.

«Важно отметить, что этот участок улицы Новокузнечной представляет собой гравийную дорогу с двусторонним движением. Любой припаркованный здесь автомобиль мешает проезду, что сказывается на пропускной способности улицы», — подчеркнул Архипов.

Специалисты городского департамента транспорта и дорожного хозяйства призвали водителей быть внимательными при проезде участка Новокузнечной, где появятся запрещающие знаки, и четко следовать их предписаниям.

Новые дорожные знаки на отрезке Новокузнечной от Базовской до Леваневского установят к 1 августа, передает пресс-служба администрации Краснодара.

Как сообщали Юга.ру, с 20 июля на участке улицы Старокубанской в Краснодаре появятся дорожные знаки, которые запрещают остановку и стоянку машин.

Краснодар Транспорт
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