Сегодня «Краснодар» попытается обыграть «Трабзонспор», чтобы продолжить борьбу в Лиге Европы

Краснодарский край, В мире

Распечатать

Футбольный клуб «Краснодар» 24 октября сыграет в Турции с «Трабзонспором» в матче группового этапа Лиги Европы

Игра начнется в 22:00 и пройдет на стадионе «Шенол Гюнеш» в турецком Трабзоне. Поединок будут транслировать на телеканале «Матч ТВ». Встречу также покажут в амфитеатре парка «Краснодар».

Букмекеры считают, что матч будет результативным, однако с небольшим перевесом отдают предпочтение хозяевам поля. Коэффициент на победу «Трабзонспора» — 2,25, на победу «Краснодара» — 2,85, на ничью — 3,6. Напомним, ответная встреча состоится в Краснодаре 7 ноября в 20:55.

Читайте также:

Всего «Краснодару» предстоит сыграть шесть матчей в групповом этапе Лиги Европы. Команда находится в одной группе с испанским «Хетафе», швейцарским «Базелем» и турецким «Трабзонспором». После двух игр «быки» расположились на последнем месте в таблице, не набрав ни одного очка. Если черно-зеленые проиграют и в этот раз, у них практически не останется шансов выйти из группы.

ФК «Трабзонспор» — турецкий футбольный клуб из черноморского Трабзона. Сейчас команда выступает в Турецкой Суперлиге и является единственным клубом не из Стамбула, выигравшим национальный чемпионат. Клуб занимает 142-е место в рейтинге УЕФА, в то время как «Краснодар» расположился там на 46-й строке.

Турция ФК «Краснодар» Футбол

Все материалы по теме:

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Сегодня «Краснодар» попытается обыграть «Трабзонспор», чтобы продолжить борьбу в Лиге Европы
«В Дагестан я бы не поехал, даже если бы мне там надо было в туалет сходить». МакГрегор провел пресс-конференцию в Москве
Валун проломил крышу и упал в комнату жилого дома в Северной Осетии
В Краснодаре появятся новые названия у 17 улиц и мемориальные доски Обойщикова и Самойленко
В Адыгее выбрали лучшую черкешенку республики
В Краснодаре ликвидировали департамент экономического развития, инвестиций и внешних связей

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале