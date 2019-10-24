Сегодня «Краснодар» попытается обыграть «Трабзонспор», чтобы продолжить борьбу в Лиге Европы
Футбольный клуб «Краснодар» 24 октября сыграет в Турции с «Трабзонспором» в матче группового этапа Лиги Европы
Игра начнется в 22:00 и пройдет на стадионе «Шенол Гюнеш» в турецком Трабзоне. Поединок будут транслировать на телеканале «Матч ТВ». Встречу также покажут в амфитеатре парка «Краснодар».
Букмекеры считают, что матч будет результативным, однако с небольшим перевесом отдают предпочтение хозяевам поля. Коэффициент на победу «Трабзонспора» — 2,25, на победу «Краснодара» — 2,85, на ничью — 3,6. Напомним, ответная встреча состоится в Краснодаре 7 ноября в 20:55.
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Всего «Краснодару» предстоит сыграть шесть матчей в групповом этапе Лиги Европы. Команда находится в одной группе с испанским «Хетафе», швейцарским «Базелем» и турецким «Трабзонспором». После двух игр «быки» расположились на последнем месте в таблице, не набрав ни одного очка. Если черно-зеленые проиграют и в этот раз, у них практически не останется шансов выйти из группы.
ФК «Трабзонспор» — турецкий футбольный клуб из черноморского Трабзона. Сейчас команда выступает в Турецкой Суперлиге и является единственным клубом не из Стамбула, выигравшим национальный чемпионат. Клуб занимает 142-е место в рейтинге УЕФА, в то время как «Краснодар» расположился там на 46-й строке.
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