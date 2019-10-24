Сегодня «Краснодар» попытается обыграть «Трабзонспор», чтобы продолжить борьбу в Лиге Европы

Футбольный клуб «Краснодар» 24 октября сыграет в Турции с «Трабзонспором» в матче группового этапа Лиги Европы

Игра начнется в 22:00 и пройдет на стадионе «Шенол Гюнеш» в турецком Трабзоне. Поединок будут транслировать на телеканале «Матч ТВ». Встречу также покажут в амфитеатре парка «Краснодар».

Букмекеры считают, что матч будет результативным, однако с небольшим перевесом отдают предпочтение хозяевам поля. Коэффициент на победу «Трабзонспора» — 2,25, на победу «Краснодара» — 2,85, на ничью — 3,6. Напомним, ответная встреча состоится в Краснодаре 7 ноября в 20:55.