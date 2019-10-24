Университет бизнеса УРАЛСИБ проведет в Краснодаре бесплатный «Практикум для предпринимателей»
Университет бизнеса УРАЛСИБ пригласил краснодарцев на бесплатную открытую конференцию «Практикум для предпринимателей»
Мероприятие состоится 7 ноября в 10:00 в здании филиала «Южный» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на улице Красной, 152. В нем примет участие председатель правления банка Константин Бобров, который поговорит на тему «Секреты успешного проекта. Как Банк строит работу с малым бизнесом». Регистрация участников на месте начнется в 9:30, для участия в конференции необходимо заранее зарегистрироваться онлайн.
Всю программу разделили на несколько блоков: «Маркетинг», «Продажи и переговоры» и «HR», в каждом из которых выступят эксперты. Также на мероприятии пройдут сессия нетворкинга и бизнес-разборы реальных кейсов от спикеров университета, сообщили в пресс-службе банка «Уралсиб».
В программу конференции включили следующие выступления:
- «7 рабочих каналов в диджитал-маркетинге». Там выступит IT-эксперт сервиса textback.ru, сооснователь test-drive.club, спикер маркетинговых конференций Даниил Баженов;
- «Ведение рекламных кампаний в myTarget: стратегии, кейсы». Там выступит коммерческий директор NERPA agency, партнер по обучению myTarget (Мail.RU) Екатерина Ларионова;
- «Эффективные переговоры». Там выступит основатель и генеральный директор центра информационной поддержки бизнеса «Аспект», спикер федеральных конференций Кристина Петрухнова;
- «Удаленная команда для малого бизнеса». Там выступит основательница онлайн-школы интернет-профессий FEEDBACK Леся Фетисова.
В августе УРАЛСИБ получил аккредитацию как уполномоченный банк для участия в программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. По условиям программы банк будет предоставлять кредиты компаниям по фиксированным процентным ставкам. А 1 августа банк УРАЛСИБ запустил акцию для компаний малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей «Круглый ноль целый год».
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