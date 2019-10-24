Университет бизнеса УРАЛСИБ проведет в Краснодаре бесплатный «Практикум для предпринимателей»

Мероприятие состоится 7 ноября в 10:00 в здании филиала «Южный» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на улице Красной, 152. В нем примет участие председатель правления банка Константин Бобров, который поговорит на тему «Секреты успешного проекта. Как Банк строит работу с малым бизнесом». Регистрация участников на месте начнется в 9:30, для участия в конференции необходимо заранее зарегистрироваться онлайн.

Всю программу разделили на несколько блоков: «Маркетинг», «Продажи и переговоры» и «HR», в каждом из которых выступят эксперты. Также на мероприятии пройдут сессия нетворкинга и бизнес-разборы реальных кейсов от спикеров университета, сообщили в пресс-службе банка «Уралсиб».

В программу конференции включили следующие выступления: