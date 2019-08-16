УРАЛСИБ попал в программу стимулирования кредитования малого и среднего бизнеса

УРАЛСИБ в августе получил аккредитацию как уполномоченный банк для участия в программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства

Программа стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства была разработана специалистами АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП) совместно с Министерством экономического развития и Банком России. Ее цель — обеспечить малый и средний бизнес доступными кредитными ресурсами.

По условиям программы, УРАЛСИБ будет предоставлять кредиты компаниям по фиксированным процентным ставкам. Для предприятий, реализующих проекты в приоритетных отраслях экономики, ставки установлены на уровне 9,6% годовых, в других отраслях — 10,6% годовых.

Клиенты банка УРАЛСИБ смогут получить единовременный кредит и невозобновляемую кредитную линию. Минимальная сумма кредита — 10 млн рублей, максимальный срок кредитования — 36 месяцев.

В пресс-службе банка УРАЛСИБ 16 августа рассказали, что кредит может быть получен на следующие цели:

финансирование мероприятий для создания и/или приобретения основных средств, а также на запуск новых проектов. Допускается финансирование текущих расходов, связанных с реализацией инвестпроекта, но не более 30% от совокупной величины инвестиционных кредитов;

пополнение оборотных средств;

рефинансирование кредитов, предоставленных уполномоченными банками по ставке выше ставок программы.

Узнать подробности программы и получить консультации по продуктам и услугам банка УРАЛСИБ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей можно в отделениях компании, по телефону горячей линии для юрлиц 8-800-700-77-16 и на сайте uralsib.ru.