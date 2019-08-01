УРАЛСИБ запустил акцию «Круглый ноль целый год»

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предложили специальные тарифы по расчетно-кассовому обслуживанию. Клиенты, открывшие расчетный счет в УРАЛСИБе в период проведения акции, бесплатно получат на свой выбор: 12 месяцев обслуживания в рамках пакета услуг «Бизнес-старт» или 6 месяцев обслуживания в рамках пакетов услуг «Кассовый» или «Платежный».

Пакеты услуг включают набор основных сервисов, востребованных малым бизнесом: платежи, переводы в адрес физических лиц, операции с наличными, выпуск и обслуживание бизнес-карт, интернет- и мобильный банк.

Акция действует с 1 августа по 1 сентября 2019 года во всех офисах банка. В ней могут принять участие клиенты, у которых сейчас не открыт расчетный счет в УРАЛСИБе, рассказали в пресс-службе банка. Подробности акции можно найти на сайте www.uralsib.ru.

УРАЛСИБ разработал сервисы для бизнеса, многие из них бесплатны для клиентов банка. В числе таких сервисов — онлайн-резервирование расчетного счета, обучающая онлайн-площадка для предпринимателей «Университет бизнеса», возможность регистрации бизнеса «1С-Старт» на сайте банка. В интернет-банке «УРАЛСИБ бизнес-online» для представителей бизнеса доступны удобные нефинансовые сервисы.

Более подробную информацию можно получить на сайте УРАЛСИБа, в отделениях банка и по телефону горячей линии для юридических лиц: 8 800-700-77-16.