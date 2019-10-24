Гости в костюмах получат скидку при входе в «Сочи Парк» в день рождения Бабы-яги

Краснодарский край

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Гости в тематических образах смогут приобрести детские и взрослые билеты в кассах «Сочи Парка» со скидкой 10%

Предложение действует с 25 октября по 10 ноября, в период празднования дня рождения Бабы-яги.

Подробные условия акции опубликованы на сайте sochipark.ru.

В пресс-службе «Сочи Парка» напомнили, что традиционный день рождения Бабы-яги — главный осенний праздник. По случаю тематических дней территорию парка декорировали, возвели «Лабиринты страха», дополнили программу мероприятий новыми шоу и активностями.

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В кафе и ресторанах появилось тематическое меню, а время работы аттракционов продлили до позднего вечера. В списке праздничных развлечений в том числе ежедневный детский конкурс на лучший костюм с подарками для победителей и костюмированная «Монстр Пати» в ресторане «Роллер» 1 и 2 ноября.

Гостям отеля-замка «Богатырь» вход в парк свободный.

Как сообщали Юга.ру, с 25 октября по 10 ноября «Сочи Парк» открыт с 11:00 до 21:00, 1 и 2 ноября — до 23:00.

В конце сентября «Сочи Парк» в пятый раз признали лучшим парком развлечений России. Парк стал призером международного конкурса «Хрустальное колесо — 2019».

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