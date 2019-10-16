В «Сочи Парке» отметят день рождения Бабы-яги

Ежегодный тематический праздник в «Сочи парке» в честь дня рождения Бабы-яги продлится с 25 октября по 10 ноября

По сюжету праздника, на день рождения Бабы-яги съезжается вся сказочная нечисть, и почти три недели ведьмы, домовые, Змей Горыныч и остальные герои будут участвовать в шоу и перфомансах «Сочи Парка». В праздничные дни будут совмещены три вида программы: дневная, вечерняя и ночная.

В этот период в парке подготовят новые шоу, фотозоны с тысячами тыкв, специальные предложения в кафе и ресторанах. Аттракционы будут работать до позднего вечера.

С 12:00 до 18:00 дети и взрослые смогут поучаствовать в конкурсе на самый страшно веселый костюм и мастер-классах по вырезанию светильника из тыквы. Также в это время устроят дискотеку со скелетами, мыльное шоу и покажут магию от Чернокнижника. Гостям парка предложат присоединиться к параду сказочных героев и прошествовать вместе под барабанные ритмы.

В 18:00 начнется вечерняя программа, главными событиями которой станут мистический парад, многожанровый спектакль «Факультет мертвых душ. Месть красной ведьмы» и огненное шоу. В «Сочи Парке» появятся три лабиринта страха, в каждом из которых своя история, рассказали в пресс-службе парка.

1 и 2 ноября с 20:00 до 23:00 в ресторане «Роллер» устроят костюмированную монстр-вечеринку. Для гостей отеля-замка «Богатырь», который находится на территории «Сочи Парка», вход свободный.

В дни тематического праздника «Сочи Парк» будет открыт с 11:00 до 21:00, 1 и 2 ноября — до 23:00. Подробное расписание работы и афиша мероприятий — на сайте sochipark.ru.