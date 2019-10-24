В Сочи супругам африканских лидеров показали парки, музеи и горные курорты

В Сочи для жен лидеров десяти стран Африки 23 октября устроили экскурсию по достопримечательностям курорта

Супруги глав государств побывали в парке «Дендрарий» и на вилле «Надежда», а также в музее и театре.

В Музее истории Сочи женщин заинтересовал макет Ахштырской пещеры — одной из первых стоянок человека на территории курорта. Им рассказали о возникновении и предназначении кавказских мегалитов — дольменов. Гостьи задавали вопросы о природе и животном мире региона.

В Зимнем театре делегация ознакомилась с историческими интерьерами. Жены лидеров стран Африканского континента оценили выставку AFRIKA, которую разместили в фойе.

24 октября гостей планируют познакомить с инфраструктурой горнолыжных курортов Красной Поляны, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.