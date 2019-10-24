В Сочи супругам африканских лидеров показали парки, музеи и горные курорты
В Сочи для жен лидеров десяти стран Африки 23 октября устроили экскурсию по достопримечательностям курорта
Супруги глав государств побывали в парке «Дендрарий» и на вилле «Надежда», а также в музее и театре.
В Музее истории Сочи женщин заинтересовал макет Ахштырской пещеры — одной из первых стоянок человека на территории курорта. Им рассказали о возникновении и предназначении кавказских мегалитов — дольменов. Гостьи задавали вопросы о природе и животном мире региона.
В Зимнем театре делегация ознакомилась с историческими интерьерами. Жены лидеров стран Африканского континента оценили выставку AFRIKA, которую разместили в фойе.
24 октября гостей планируют познакомить с инфраструктурой горнолыжных курортов Красной Поляны, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.
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Юга.ру писали, что международный саммит Россия — Африка проходит в Сочи 23 и 24 октября в парке науки и искусства «Сириус». Параллельно с саммитом работает экономический форум. В мероприятиях принимают участие около 10 тыс. человек, в том числе главы 35 стран. Для встречи делегаций саммита испекли 60 караваев. Международное мероприятие началось в парке «Южные культуры». Там участники саммита высадили саженцы хвойных растений.
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