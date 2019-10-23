Россия списала долги стран Африки на 20 млрд долларов
Президент Владимир Путин на саммите Россия — Африка в Сочи заявил, что Россия списала задолженности африканских стран на сумму свыше 20 млрд долларов
Путин напомнил, что Россия участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки.
«К настоящему времени общая сумма списания задолженности превышает 20 млрд долларов», — цитирует президента РИА «Новости».
Кроме того, по его словам, с рядом государств запущены совместные программы, предполагающие использование долговых средств для финансирования нацпроектов экономического роста.
ТАСС пишет, что долги большинства африканских государств сформировались во время их сотрудничества с СССР, когда Союз выделял им кредиты на различные нужды, в том числе на закупку вооружений. По данным Внешторбанка СССР на 1991 год, задолженность стран Африки составляла $21 млрд — около 17% совокупного внешнего долга развивающихся стран. Две трети этой суммы приходилось на Алжир, Анголу, Ливию, Мозамбик и Эфиопию.
Долги списывались постепенно — начиная со второй половины 90-х годов.
Как писали Юга.ру, международный саммит Россия — Африка проходит в Сочи 23 и 24 октября в парке науки и искусства «Сириус». Параллельно с саммитом работает экономический форум. В мероприятиях принимают участие около 10 тыс. человек, в том числе главы 35 стран.
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