Россия списала долги стран Африки на 20 млрд долларов

Кроме того, по его словам, с рядом государств запущены совместные программы, предполагающие использование долговых средств для финансирования нацпроектов экономического роста.

ТАСС пишет, что долги большинства африканских государств сформировались во время их сотрудничества с СССР, когда Союз выделял им кредиты на различные нужды, в том числе на закупку вооружений. По данным Внешторбанка СССР на 1991 год, задолженность стран Африки составляла $21 млрд — около 17% совокупного внешнего долга развивающихся стран. Две трети этой суммы приходилось на Алжир, Анголу, Ливию, Мозамбик и Эфиопию.

Долги списывались постепенно — начиная со второй половины 90-х годов.

Как писали Юга.ру, международный саммит Россия — Африка проходит в Сочи 23 и 24 октября в парке науки и искусства «Сириус». Параллельно с саммитом работает экономический форум. В мероприятиях принимают участие около 10 тыс. человек, в том числе главы 35 стран.