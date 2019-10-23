Президенты стран Африки высадили в Сочи ели и пихты

Краснодарский край

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В Сочи 23 октября в парке «Южные культуры» делегация участников саммита и экономического форума Россия — Африка высадила саженцы хвойных растений

Деревья высадили в рамках всероссийской акции «Сохраним лес». Она началась в сентябре и проходит в поддержку регионов, наиболее пострадавших от лесных пожаров летом. Хвойные, которые высадили участники делегации в Сочи, стали 30-миллионными по счету. Акция будет продолжаться еще полторы недели.

Экологическое мероприятие открыло трехдневную программу саммита Россия — Африка в Сочи. Делегацию возглавил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин. В акции приняли участие глава Республики Экваториальная Гвинея Теодоро Обианг Нгема Мбасого, исполняющий обязанности президента Маврикия Барлен Вьяпури, руководитель Ганы Нана Аддо Данква Акуфо-Аддо и другие официальные представители делегаций.

Деревья вырастили в теплицах, они адаптированы к климату курорта. Саженцы теперь растут в нижней части парка, сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

Юга.ру писали, что международный саммит Россия — Африка проходит в Сочи 23 и 24 октября в парке науки и искусства «Сириус». Параллельно с саммитом работает экономический форум. В мероприятиях принимают участие около 10 тыс. человек, в том числе главы 35 стран.

На время саммита в поселке Мирном около 300 жителей одной улицы обязали получить аккредитацию, чтобы попасть в свои дома, а позже людям порекомендовали неделю ездить на общественном транспорте. В Адлере из-за проведения саммита мусор начали вывозить только по ночам.

Международные отношения Министерство природных ресурсов и экологии РФ Сочи Экология

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