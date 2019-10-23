В Сочи испекли 60 караваев для встречи делегаций саммита Россия — Африка
В международном аэропорту Сочи 23 октября делегации участников саммита и экономического форума Россия — Африка встретили традиционными хлебом и солью
Специально для этого по заказу Министерства иностранных дел изготовили сразу 60 караваев по оригинальной рецептуре.
По словам специалистов Сочинского хлебокомбината, при изготовлении хлеба использовали качественные кубанские продукты. В основном все изделия выпекали с использованием ручного труда. Каждый каравай оформляли индивидуально. Процесс создания каждого из них занимал около восьми часов. Чтобы успеть подготовить продукцию, пекари работали в две смены.
Делегаты высоко оценили уровень гостеприимства в России, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.
Юга.ру писали, что международный саммит Россия — Африка проходит в Сочи 23 и 24 октября в парке науки и искусства «Сириус». Параллельно с саммитом работает экономический форум. В мероприятиях принимают участие около 10 тыс. человек, в том числе главы 35 стран.
Делегация участников саммита и экономического форума Россия — Африка в парке «Южные культуры» высадила саженцы хвойных растений.
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