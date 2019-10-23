В Сочи испекли 60 караваев для встречи делегаций саммита Россия — Африка

В международном аэропорту Сочи 23 октября делегации участников саммита и экономического форума Россия — Африка встретили традиционными хлебом и солью

Специально для этого по заказу Министерства иностранных дел изготовили сразу 60 караваев по оригинальной рецептуре.

По словам специалистов Сочинского хлебокомбината, при изготовлении хлеба использовали качественные кубанские продукты. В основном все изделия выпекали с использованием ручного труда. Каждый каравай оформляли индивидуально. Процесс создания каждого из них занимал около восьми часов. Чтобы успеть подготовить продукцию, пекари работали в две смены.

Делегаты высоко оценили уровень гостеприимства в России, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.