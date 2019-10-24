Один человек погиб в ДТП с КамАЗом на Кубани
В Успенском районе 23 октября в ДТП с грузовиком погиб один человек
Авария случилась в 18:45 на трассе «Кавказ». По предварительным данным, 60-летний водитель машины КамАЗ с прицепом при повороте налево не уступил дорогу автомобилю Hyundai Solaris.
В результате ДТП на месте погиб 28-летний водитель легковой машины. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, 22 октября на трассе под Краснодаром водитель фуры не справился с управлением, пересек встречные полосы, после чего снес деревья и дорожное ограждение. Кроме того, накануне в Адыгее машина упала с моста, погибли три человека.
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