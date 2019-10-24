Один человек погиб в ДТП с КамАЗом на Кубани

В Успенском районе 23 октября в ДТП с грузовиком погиб один человек

Авария случилась в 18:45 на трассе «Кавказ». По предварительным данным, 60-летний водитель машины КамАЗ с прицепом при повороте налево не уступил дорогу автомобилю Hyundai Solaris.

В результате ДТП на месте погиб 28-летний водитель легковой машины. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.