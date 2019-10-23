Под Краснодаром водитель фуры потерял управление, выехал на парковку и снес деревья
На трассе под Краснодаром 22 октября водитель фуры не справился с управлением, снес деревья и дорожное ограждение
Авария произошла около 20:00 на трассе Краснодар — Темрюк. По предварительным данным, 33-летний водитель большегруза ехал в сторону станицы Марьянской. В какой-то момент он потерял управление, пересек встречные волосы и наехал на тротуар, огороженный бордюром. После этого фура сбила дорожный знак, пересекла парковку и врезалась в деревья, рассказал порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.
В результате ДТП никто не пострадал. За повреждение дорожных сооружений на водителя составили протокол, который влечет штраф от 5 до 10 тыс. рублей.
Как писали Юга.ру, 22 октября в Кореновском районе парня нашли спящим в машине, которую он до этого угнал у девушки.
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