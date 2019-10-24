Двоих подростков ударило током при попытке взобраться на вагон грузового поезда в Северной Осетии
В Северной Осетии 22 октября двое школьников пытались залезть на крышу поезда, но их ударило током
Около 17:00 на станции Моздок мальчики 10 и 12 лет пытались взобраться на вагон грузового поезда. В результате их ударило током и они получили ожоги. Детей доставили в больницу. По факту ЧП назначили доследственную проверку.
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Состояние десятилетнего школьника стабильное, его жизни ничего не угрожает. Его перевели в общую палату. Но второй мальчик находится в крайне тяжелом состоянии. В связи с этим подростка решили отправить на лечение в Москву.
Ночью 24 октября в аэропорт Владикавказ прибыл спецсамолет АН-148 МЧС России. На нем пострадавшего доставили в детскую городскую клиническую больницу № 9 имени Сперанского, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Северной Осетии.
Юга.ру писали, что в июле на Дону 14‑летний подросток получил 80% ожогов тела после того, как залез на крышу поезда. А в Курганинском районе 10 сентября молодого человека ударило током, когда он забрался на вагон с зерном.
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