На Кубани парня ударило током в 27,5 тыс. вольт
В Курганинском районе 10 сентября молодого человека ударило током, когда он забрался на вагон с зерном
Около 23:55 в полицию поступило сообщение о том, что на станции Курганной 19‑летний житель Курганинска получил удар током. Сотрудники МВД выяснили, что молодой человек забрался на вагон с зерном, который стоял на запасных путях под рабочей контактной сетью. При этом напряжение в линии достигало 27,5 тыс. вольт. Когда расстояние между проводом и парнем сократилось до двух метров, образовалась электрическая дуга, которая ударила его.
Молодого человека госпитализировали в тяжелом состоянии. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, рассказали в пресс-службе краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.
Юга.ру уже рассказывали о случаях травмирования людей на поездах. Так, в июле на Дону 14‑летнего подростка ударило током на крыше поезда, и он получил 80% ожогов тела.
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