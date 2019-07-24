На Дону подростка ударило током на крыше поезда и он получил 80% ожогов тела

В Азове Ростовской области 24 июля 14-летний мальчик выжил, получив на поезде удар током

По версии следствия, около 17:00 ученик 7 класса школы № 7 прогуливался с друзьями по территории станции Азов Северо-Кавказской железной дороги. На третьем пути мальчик попытался подняться на вагон грузового поезда, где его ударило током высокого напряжения.

Ребенка доставили в больницу с ожогами почти 80% поверхности тела. Следователи начали доследственную проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе Южного СУТ СК России.