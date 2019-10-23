На Кубани до конца года ограничат движение на платном участке дороги на М4 «Дон»
В Павловском районе Кубани из-за ремонта ограничат движение на трассе М4 «Дон»
Ремонт проведут на участке с 1187-го по 1195-й км трассы по направлению в Новороссийск, в районе станицы Павловской. Работы будут вести до конца года. В течение этого времени для движения транспорта закроют правую полосу, сообщила пресс-служба госкомпании «Автодор».
Водителей попросили следовать рекомендациям временных дорожных знаков и вовремя перестраиваться в другой ряд.
Напомним, участок дороги М4 с 1119-го по 1195-й км стал платным с 24 июня. Отмечалось, что на участке проведены работы по комплексному обустройству и реконструкции, так что участок отвечает современным международным требованиям к скоростным автодорогам и безопасности дорожного движения на них.
За несколько месяцев до этого, с 29 апреля платный режим эксплуатации ввели на участке от 1195 км (возле станицы Павловской) до 1319 км (Краснодар). В этот же день жители Павловской собрались около терминалов и потребовали отменить платный проезд.
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