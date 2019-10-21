В Адыгее установили причины ДТП с маршруткой
В МВД по Адыгее назвали предварительные результаты расследования ДТП с участием маршрутки в Майкопе
Авария произошла 19 октября на пересечении улиц Курганной и Адыгейской. Микроавтобус ГАЗ столкнулся с автомобилем Chevrolet, после чего маршрутка перевернулась. Пострадали трое взрослых и 13-летняя девочка.
«Установлено, что водитель пассажирского транспорта проехал на запрещающий сигнал светофора», — сообщили в пресс-службе МВД по Адыгее.
Всего, по данным ведомства, за прошедшие выходные в республике зарегистрировано 5 ДТП, в результате которых 10 человек пострадали. Кроме этого, зарегистрировано 25 ДТП без пострадавших. В 14 случаях столкновения произошли из-за нарушения правил очередности проезда нерегулируемых перекрестков и пренебрежения безопасной дистанцией.
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