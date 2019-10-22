Совет по развитию горноклиматических курортов создали в Сочи

Краснодарский край

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В Сочи в октябре образовали совет по устойчивому развитию горноклиматических курортов

Новое объединение возглавил зампредседателя регионального отделения РГО, руководитель представительства отделения в Красной Поляне Александр Галкин. В совета войдут представители мэрии, топ-менеджеры всех курортов горного кластера, а также руководители и специалисты Кавказского заповедника, орнитологического парка, нацпарка и Сочинского госуниверситета.

Члены совета планируют проанализировать возможности уже созданной инфраструктуры и оценить ресурсы, которые можно задействовать для развития туризма на этой территории, сообщили в минкурортов Краснодарского края.

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В пресс-службе администрации Краснодарского края напомнили, что в горном кластере Сочи работают три круглогодичных курорта. Туристам доступен комплекс канатных дорог, в том числе самая длинная в мире трехканатная магистраль типа 3S, а также трассы различного уровня сложности.

Юга.ру писали, что курорт «Роза Хутор» анонсировал программу зимнего сезона-2019/20, который планируют открыть 20 декабря.

Курорты и туризм Сочи

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