Совет по развитию горноклиматических курортов создали в Сочи
В Сочи в октябре образовали совет по устойчивому развитию горноклиматических курортов
Новое объединение возглавил зампредседателя регионального отделения РГО, руководитель представительства отделения в Красной Поляне Александр Галкин. В совета войдут представители мэрии, топ-менеджеры всех курортов горного кластера, а также руководители и специалисты Кавказского заповедника, орнитологического парка, нацпарка и Сочинского госуниверситета.
Члены совета планируют проанализировать возможности уже созданной инфраструктуры и оценить ресурсы, которые можно задействовать для развития туризма на этой территории, сообщили в минкурортов Краснодарского края.
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В пресс-службе администрации Краснодарского края напомнили, что в горном кластере Сочи работают три круглогодичных курорта. Туристам доступен комплекс канатных дорог, в том числе самая длинная в мире трехканатная магистраль типа 3S, а также трассы различного уровня сложности.
Юга.ру писали, что курорт «Роза Хутор» анонсировал программу зимнего сезона-2019/20, который планируют открыть 20 декабря.
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