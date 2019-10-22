Совет по развитию горноклиматических курортов создали в Сочи

В Сочи в октябре образовали совет по устойчивому развитию горноклиматических курортов

Новое объединение возглавил зампредседателя регионального отделения РГО, руководитель представительства отделения в Красной Поляне Александр Галкин. В совета войдут представители мэрии, топ-менеджеры всех курортов горного кластера, а также руководители и специалисты Кавказского заповедника, орнитологического парка, нацпарка и Сочинского госуниверситета.

Члены совета планируют проанализировать возможности уже созданной инфраструктуры и оценить ресурсы, которые можно задействовать для развития туризма на этой территории, сообщили в минкурортов Краснодарского края.