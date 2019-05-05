Росстат рассказал, чем россияне занимаются в интернете 

Вся Россия

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Росстат представил результаты опроса о том, для каких целей россияне чаще всего пользовались интернетом в 2018 году

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По итогам исследования выяснилось, что чаще всего жители России используют интернет для общения в соцсетях. Такой ответ дали 62% опрошенных, большинству их них от 15 до 19 лет, пишет RT.

Примерно 50% респондентов читают в сети новости и статьи. 36% россиян скачивают фильмы, музыку и игры.

Около 35% используют интернет, чтобы совершить финансовые операции — оплатить услугу или сделать денежный перевод. Еще 26,5% опрошенных покупают в сети товары и услуги, а также подают объявления о продаже.

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Всего интернетом пользуются 72% жителей России в возрасте от 15 лет.

Росстат проводил опрос в 2018 году, среди 60 тыс. семей во всех регионах страны.

Как сообщали Юга.ру, в 2018 году Национальное агентство финансовых исследований опубликовало результаты опроса, из которого следует, что россияне с высоким уровнем дохода чаще пользуются интернетом.

Интернет Росстат
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