Росстат рассказал, чем россияне занимаются в интернете 

Росстат представил результаты опроса о том, для каких целей россияне чаще всего пользовались интернетом в 2018 году

По итогам исследования выяснилось, что чаще всего жители России используют интернет для общения в соцсетях. Такой ответ дали 62% опрошенных, большинству их них от 15 до 19 лет, пишет RT.

Примерно 50% респондентов читают в сети новости и статьи. 36% россиян скачивают фильмы, музыку и игры.