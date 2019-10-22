МВД Ингушетии обязали заплатить 1,5 млн рублей матери погибшего от пыток в полиции

Ингушетия

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Магасский районный суд обязал республиканское МВД выплатить 78-летней местной жительнице 1,5 млн рублей

Что произошло? В июле 2016 года полицейские задержали 39-летнюю местную жительницу Марем Точиеву и ее 50-летнего супруга Магомеда  Далиева. Их подозревали в нападении на филиал Россельхозбанка в Сунже. Сотрудники полиции избили и пытали их. В результате мужчина умер в помещении республиканского Центра по борьбе с экстремизмом. У Далиева на иждивении остались пожилые мать и отец.

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Кто избивал и пытал мужчину? В 2016 году под следствие попали семеро ингушских силовиков. Это начальник центра «Э» МВД Ингушетии Тимур Хамхоев, его заместители Сергей Хандогин, Алихан Беков и Андрей Бизнасюк, а также начальник Сунженского РОВД Магомед Беков, оперативник Иса Апиев и представитель ФСБ Магомед Цароев. Их обвинили в разбое и истязаниях задержанных. Среди потерпевших был Магомед Далиев.

В сентябре 2017 года на Хамхоева завели еще одно уголовное дело. Его заподозрили в использовании поддельного диплома о высшем образовании. 

Как наказали полицейских? Летом 2018 года Хамхоев получил семь лет лишения свободы общего режима, его заместитель Сергей Хандогин — три года условно. На три года в колонии общего режима осудили Магомеда Бекова. Андрей Безносюк получил шесть лет общего режима, Иса Апиев — пять с половиной лет, Алихан Беков — десять лет с отбыванием в колонии строгого режима. Мустафа Цороев получил пять лет колонии общего режима.

Что потребовала мать погибшего и что решил суд? Лемка Далиева обратилась в суд и потребовала компенсацию в 15 млн рублей. Но суд постановил взыскать с МВД Ингушетии 1,5 млн рублей. Прокурор с решением согласился. Он добавил, что прокуратура, будет требовать эти деньги с Алихана Бекова.

Адвокат женщины Андрей Сабинин заявил, что обжаловать решение в Верховном суде республики. Если же не удастся добиться значительного увеличения компенсации и там, то они намерены направить жалобу в ЕСПЧ, написал 22 октября «Коммерсантъ».

Магас Полиция пытки Суд

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