МВД Ингушетии обязали заплатить 1,5 млн рублей матери погибшего от пыток в полиции

Магасский районный суд обязал республиканское МВД выплатить 78-летней местной жительнице 1,5 млн рублей

Что произошло? В июле 2016 года полицейские задержали 39-летнюю местную жительницу Марем Точиеву и ее 50-летнего супруга Магомеда Далиева. Их подозревали в нападении на филиал Россельхозбанка в Сунже. Сотрудники полиции избили и пытали их. В результате мужчина умер в помещении республиканского Центра по борьбе с экстремизмом. У Далиева на иждивении остались пожилые мать и отец.

Кто избивал и пытал мужчину? В 2016 году под следствие попали семеро ингушских силовиков. Это начальник центра «Э» МВД Ингушетии Тимур Хамхоев, его заместители Сергей Хандогин, Алихан Беков и Андрей Бизнасюк, а также начальник Сунженского РОВД Магомед Беков, оперативник Иса Апиев и представитель ФСБ Магомед Цароев. Их обвинили в разбое и истязаниях задержанных. Среди потерпевших был Магомед Далиев. В сентябре 2017 года на Хамхоева завели еще одно уголовное дело. Его заподозрили в использовании поддельного диплома о высшем образовании.

Как наказали полицейских? Летом 2018 года Хамхоев получил семь лет лишения свободы общего режима, его заместитель Сергей Хандогин — три года условно. На три года в колонии общего режима осудили Магомеда Бекова. Андрей Безносюк получил шесть лет общего режима, Иса Апиев — пять с половиной лет, Алихан Беков — десять лет с отбыванием в колонии строгого режима. Мустафа Цороев получил пять лет колонии общего режима.