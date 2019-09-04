Бывший наркополицейский пойдет под суд за избиение задержанного в Ростове

В Ростове-на-Дону будут судить бывшего полицейского, которого обвиняют в избиении задержанного

Речь идет об оперуполномоченном отделения по контролю за оборотом наркотиков отделения полиции № 5. По версии следствия, 6 марта они с коллегой задержали по подозрению в причастности к административному нарушению мужчину. Во время задержания полицейский надел на предполагаемого нарушителя наручники и избил его.

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Бывшему полицейскому предъявили обвинение по п. «а,б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и специальных средств). Уголовное дело направили в Октябрьский районный суд Ростова, сообщили 4 сентября в пресс-службы областной прокуратуры.