Круизный лайнер «Князь Владимир» начнет заходить в Абхазию в 2020 году

Абхазия, Краснодарский край, Крым, Вся Россия

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В следующем году к маршруту российского круизного лайнера «Князь Владимир» добавится заход в Сухум

Сейчас теплоход курсирует по маршруту Сочи — Новороссийск — Ялта — Севастополь. Ранее планировалось, что лайнер также будет заходить в Стамбул, но из-за отказа турецкой стороны принимать судно из Крыма от этих планов сначала отказались.

В феврале 2018 года в рамках Российского инвестиционного форума было подписано соглашение, согласно которому маршрут «Князя Владимира» продлят до Абхазии.

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16 августа замруководителя Росморречфлота Захарий Джиоев сообщил, что в 2020 году лайнер зайдет в порт Сухума пять раз. По его словам, по итогам совещания в абхазском кабмине по организации круизного сообщения было решено, что если желающих посетить Абхазию на лайнере будет больше, то и количество заходов судна в Сухумскую бухту увеличат.

В октябре планируется тестовый заход лайнера, чтобы проверить готовность акватории и порта, добавил Джиоев.

Также на совещании обсудили вопросы упрощения пограничного контроля прибывающих на лайнере туристов, передает РИА «Новости».

Регулярное морское сообщение между Краснодарским краем и Крымом было возобновлено по поручению президента Владимира Путина. В первый круиз лайнер «Князь Владимир» отправился 11 июня 2017 года. Судно вмещает 800 пассажиров и 250 членов экипажа.

Курорты и туризм Судоходство

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