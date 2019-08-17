Круизный лайнер «Князь Владимир» начнет заходить в Абхазию в 2020 году

В следующем году к маршруту российского круизного лайнера «Князь Владимир» добавится заход в Сухум

Сейчас теплоход курсирует по маршруту Сочи — Новороссийск — Ялта — Севастополь. Ранее планировалось, что лайнер также будет заходить в Стамбул, но из-за отказа турецкой стороны принимать судно из Крыма от этих планов сначала отказались. В феврале 2018 года в рамках Российского инвестиционного форума было подписано соглашение, согласно которому маршрут «Князя Владимира» продлят до Абхазии.

16 августа замруководителя Росморречфлота Захарий Джиоев сообщил, что в 2020 году лайнер зайдет в порт Сухума пять раз. По его словам, по итогам совещания в абхазском кабмине по организации круизного сообщения было решено, что если желающих посетить Абхазию на лайнере будет больше, то и количество заходов судна в Сухумскую бухту увеличат. В октябре планируется тестовый заход лайнера, чтобы проверить готовность акватории и порта, добавил Джиоев. Также на совещании обсудили вопросы упрощения пограничного контроля прибывающих на лайнере туристов, передает РИА «Новости».