Трое взрослых и ребенок пострадали в ДТП с перевернутой маршруткой в Майкопе

В Майкопе 20 октября произошло ДТП с маршруткой и машиной, пострадали четыре человека

Авария случилась около 14:10 на пересечении улиц Курганной и Адыгейской. Там микроавтобус ГАЗ столкнулся с автомобилем Chevrolet, после чего маршрутка перевернулась.

В результате ДТП в больницу доставили водителя иномарки и троих пассажиров микроавтобуса, в том числе 13-летнюю девочку. Сотрудники ГИБДД и полиции устанавливают обстоятельства аварии, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Адыгее.