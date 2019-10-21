Трое взрослых и ребенок пострадали в ДТП с перевернутой маршруткой в Майкопе

Адыгея

Распечатать

В Майкопе 20 октября произошло ДТП с маршруткой и машиной, пострадали четыре человека

Читайте также:

Авария случилась около 14:10 на пересечении улиц Курганной и Адыгейской. Там микроавтобус ГАЗ столкнулся с автомобилем Chevrolet, после чего маршрутка перевернулась.

В результате ДТП в больницу доставили водителя иномарки и троих пассажиров микроавтобуса, в том числе 13-летнюю девочку. Сотрудники ГИБДД и полиции устанавливают обстоятельства аварии, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Адыгее.

Напомним, еще одна авария с участием маршрутки произошла под Краснодаром в конце сентября. Там в общественный транспорт врезался автомобиль Mercedes, пострадали пять человек.

Дети ДТП Майкоп

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Краснодаре в кустах нашли пропавшего неделю назад пенсионера
Полиция проверит видео массовой драки после турнира MMA в Сочи
В Крыму мотоциклист сломал челюсть журналисту, который сделал ему замечание за езду по тротуару
За убийство жены и тещи в Новокубанском районе будут судить мужчину
Древесину и мебель из Адыгеи планируют поставлять в ИКЕА
Появилось видео столкновения маршрутки и иномарки в Майкопе

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале