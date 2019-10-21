Трое взрослых и ребенок пострадали в ДТП с перевернутой маршруткой в Майкопе
В Майкопе 20 октября произошло ДТП с маршруткой и машиной, пострадали четыре человека
Авария случилась около 14:10 на пересечении улиц Курганной и Адыгейской. Там микроавтобус ГАЗ столкнулся с автомобилем Chevrolet, после чего маршрутка перевернулась.
В результате ДТП в больницу доставили водителя иномарки и троих пассажиров микроавтобуса, в том числе 13-летнюю девочку. Сотрудники ГИБДД и полиции устанавливают обстоятельства аварии, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Адыгее.
Напомним, еще одна авария с участием маршрутки произошла под Краснодаром в конце сентября. Там в общественный транспорт врезался автомобиль Mercedes, пострадали пять человек.
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