Полиция проверит видео массовой драки после турнира MMA в Сочи

Полиция проведет проверку видео о массовой драке после турнира Fight Nights Global 95 в Сочи 19 октября

34-летний российский боец Али Багаутинов в Сочи сразился с 31-летним казахстанцем Жалгасом Жумагуловым за титул чемпиона Fight Nights в наилегчайшем весе (до 56,7 кг). Багаутинов уступил раздельным решением судей. Позже между спортсменами начался конфликт, который перерос в драку.

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю порталу Юга.ру рассказали, что заявлений в полицию не поступало. Однако по видеозаписи, которую опубликовали в соцсетях, назначили проверку.