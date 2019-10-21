Полиция проверит видео массовой драки после турнира MMA в Сочи
Полиция проведет проверку видео о массовой драке после турнира Fight Nights Global 95 в Сочи 19 октября
34-летний российский боец Али Багаутинов в Сочи сразился с 31-летним казахстанцем Жалгасом Жумагуловым за титул чемпиона Fight Nights в наилегчайшем весе (до 56,7 кг). Багаутинов уступил раздельным решением судей. Позже между спортсменами начался конфликт, который перерос в драку.
В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю порталу Юга.ру рассказали, что заявлений в полицию не поступало. Однако по видеозаписи, которую опубликовали в соцсетях, назначили проверку.
Напомним, что в начале октября в Грозном прошел турнир Absolute Championship Akhmat (ACA) 100. Через несколько дней после поединка умер 27-летний боец смешанных единоборств (ММА) Бекзод Нурматов из Узбекистана. Он покинул турнир самостоятельно, однако позже впал в кому и перенес инсульт.
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