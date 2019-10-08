Боец ММА Нурматов умер после поединка в Грозном

27-летний боец смешанных единоборств (ММА) Бекзод Нурматов из Узбекистана умер через несколько дней после поединка в Грозном

Нурматов покинул октагон на своих ногах, но позже впал в кому и перенес инсульт. Он скончался в ночь на 7 октября, рассказали агентству ТАСС родственники спортсмена.

Турнир Absolute Championship Akhmat (ACA) 100 прошел в столице Чечни 4 октября. Соперником Нурматова был россиянин Беслан Исаев, который одержал победу в 15-минутном поединке.

В ACA сообщили, что Нурматов был здоров до боя.

«Что именно случилось после — не знаем», — сказали в лиге «Спорт-Экспрессу».

Тело спортсмена доставят на родину 8 октября, в этот же день запланированы его похороны.

За свою карьеру Нурматов провел 13 поединков, одержал 11 побед и потерпел два поражения.