Под Краснодаром в ДТП с маршруткой пострадали пять человек
В поселке Колосистом вечером 22 сентября столкнулась маршрутка и автомобиль Mercedes
По предварительным данным, машина Mercedes врезалась в маршрутку Hyundai № 75. В результате аварии в больницу доставили пять человек: троих из легковушки и двоих из общественного транспорта, рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, в Динском районе 21 сентября в ДТП погибла женщина и еще четверо человек пострадали, в том числе двое детей. В Отрадненском районе в ночь на 9 сентября на встречке столкнулись легковые машины Honda и Mazda. В аварии погибли пять человек, которые ехали в обоих автомобилях.
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