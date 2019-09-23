Под Краснодаром в ДТП с маршруткой пострадали пять человек

По предварительным данным, машина Mercedes врезалась в маршрутку Hyundai № 75. В результате аварии в больницу доставили пять человек: троих из легковушки и двоих из общественного транспорта, рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, в Динском районе 21 сентября в ДТП погибла женщина и еще четверо человек пострадали, в том числе двое детей. В Отрадненском районе в ночь на 9 сентября на встречке столкнулись легковые машины Honda и Mazda. В аварии погибли пять человек, которые ехали в обоих автомобилях.